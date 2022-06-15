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Samsun’da DHKP/C operasyonu: 1 gözaltı

Samsun’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 15.06.2022, 09:04
Samsun’da DHKP/C operasyonu: 1 gözaltı

Samsun’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

DHKP/C terör örgütünün tespiti ve deşifre edilmesine yönelik Balıkesir Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda "terör örgütüne finansman sağlamak" suçundan Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan F.A.’nin (35) Samsun’daki adresi tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saat 06.30 sıralarında İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’ndeki F.A.’nın kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan F.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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