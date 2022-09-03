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Samsun’da denize giren şahıs boğulma tehlikesi geçirdi
Samsun’da bir kişi serinlemek için girdiği Karadeniz’de boğulma tehlikesi geçirdi.
Asayiş 03.09.2022, 14:11
Samsun’da bir kişi serinlemek için girdiği Karadeniz’de boğulma tehlikesi geçirdi.
Olay, Atakum ilçesi Taflan mevkisi sahilinde meydana geldi. Çorum’dan Samsun’a geldiği öğrenilen 62 yaşındaki Abdülkadir T. serinlemek için girdiği Karadeniz’de akıntıya kapıldı. Daha sonra cankurtaranlar ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarılan vatandaş için sağlık ekibi istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdülkadir T.’ye dakikalarca kalp masajı yaptı. Akabinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Abdülkadir T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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