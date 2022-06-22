banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kurbanlık hayvanlarda aranan yaş şartlarına dikkat
Kurbanlık hayvanlarda aranan yaş şartlarına dikkat
Iğdır’da sarı altın hasadı başladı, yıllık ürün beklentisi 40 bin ton üzerinde
Iğdır’da sarı altın hasadı başladı, yıllık ürün beklentisi 40 bin ton üzerinde
TOGG, yeni elemanlar arıyor!
TOGG, yeni elemanlar arıyor!
Bayram öncesi ikinci el otomobil piyasasında yaprak kıpırdamıyor
Bayram öncesi ikinci el otomobil piyasasında yaprak kıpırdamıyor

Samsun’da denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Samsun’da denizde bulunan cesedin kimliği tespit edildi.

Asayiş 22.06.2022, 15:58
Samsun’da denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Samsun’da denizde bulunan cesedin kimliği tespit edildi.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan Şefik S.(63), kumsaldan 2 metre içeride denizde hareketsiz bir kişiyi fark etti. Olayı 112’ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri 35-40 yaşlarındaki kimliği belirsiz erkek şahsın ölmüş olduğunu tespit etti. Üzerinde giysileri bulunan ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis tarafından yapılan araştırma sonucu, ölen kişinin Samsun Adliyesi çalışanı Levent Tolga Çiçek’e (39) olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yorumlar (0)
27°
açık