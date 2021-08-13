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Samsun’da DEAŞ’tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsa ek gözaltı süresi

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsın mahkemece gözaltı süresi uzatıldı.

Asayiş 13.08.2021, 14:36
Samsun’da DEAŞ’tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsa ek gözaltı süresi

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsın mahkemece gözaltı süresi uzatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yaptıkları takip ve çalışmalarda önceki gün Irak uyruklu M.E.A.’yı (25) Samsun’un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanası devam eden M.E.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.E.A.’nın gözaltı süresi uzatılarak sorgulanmak üzere tekrar Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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