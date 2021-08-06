banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?
Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?
Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı
Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen ekranlara geri döndü!
Rıdvan Dilmen ekranlara geri döndü!
Gülben Ergen'den
Gülben Ergen'den "Help Turkey" tepkisi

Samsun’da DEAŞ’tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’tan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 06.08.2021, 13:48
Samsun’da DEAŞ’tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’tan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yaptıkları takip ve çalışmalarda 3 gün önce Irak uyruklu F.M.A.A.S.’yi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen F.M.A.A.S. çıkardığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Yorumlar (0)
33°
açık