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Samsun’da DEAŞ’tan gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 şahıs Samsun Adliyesine sevk edilerek gözaltı süreleri 4 gün uzatılıp yeniden emniyete götürüldü.

Asayiş 17.05.2021, 16:49
Samsun’da DEAŞ’tan gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 şahıs Samsun Adliyesine sevk edilerek gözaltı süreleri 4 gün uzatılıp yeniden emniyete götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyette bulunduklarına dair haklarında bilgiler iletilen 3 Irak uyruklu şüpheliye yönelik 3 gün önce sabah saatlerinde İlkadım ilçesindeki adreslerinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Irak uyruklu F.Y.M.A,D. kardeşi D.Y.M.A.D. ile A.C. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 3 kişinin gözaltı süreleri mahkemece 4 gün uzatılarak sorgulanmak üzere yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldüler.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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