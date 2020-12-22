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Samsun’da DEAŞ’tan gözaltı sayısı 10’a çıktı
Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 10’a çıktı.
Asayiş 22.12.2020, 12:06
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Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 10’a çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak’ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri şeklinde alınan istihbari bilgiler doğrultusunda örgüt şüphelilerini yakalamaya yönelik saat 06.30’da eş zamanlı operasyon düzenledi. İlkadım ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyona İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Operasyonda Irak uyruklu 9 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Daha sonra bir şüpheli daha gözaltına alındı.10 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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