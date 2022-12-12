Samsun’da DEAŞ’tan 4 kişiye adli kontrol

Samsun’da silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’a yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde cuma sabahı saat 06.30 sıralarında yabancı uyruklu 4 şüpheliye yönelik 4 farklı adreste Özel Harekat ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri ile koordineli operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 4 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 4 DEAŞ şüphelisi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.