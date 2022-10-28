Samsun’da DEAŞ’tan 1 tutuklama, 2 adli kontrol

Samsun’da, silahlı terör örgütü DEAŞ’ın yurt dışından Türkiye’deki üyelerine gönderdiği paraların dağıtımını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 yabancı şüpheliden 1’i tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın üyelerinin deşifre edilmesi ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar doğrultusunda yurt dışındaki çatışma bölgelerinden DEAŞ mensuplarına gönderildiği değerlendirilen paraların dağıtımını organize ettikleri yönünde haklarında istihbari nitelikte bilgiler elde edilen Irak uyruklu 3 şüpheliden 2’sini Samsun’da düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına alındı. Samsun TEM polisi olayla ilgili 1 şüpheliyi de aynı gün Şırnak Habur Sınır Kapısı’ndan ülke dışına çakmak üzereyken yakaladı.

Gözaltına alınan DEAŞ şüphelilerin üzerlerinde ve ikamet aramalarında 545 bin TL, bin 20 euro, 807 ABD doları ele geçirilirken, dijital materyallere ise incelenmek üzere el konuldu. Samsun TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 DEAŞ şüphelisi bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.A.A.(24) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.A.A.A.(32) ve O.S.A.Q.A.W.B.(32) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.