Samsun’da DEAŞ operasyonu: yabancı uyruklu şahıs 6 gözaltı
SAMSUN'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 6 YABANCI UYRUKLU GÖZALTINA ALINDI.
Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bu sabah saat 06.00 sıralarında İlkadım ve Atakum ilçelerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Irak uyruklu 10 şahsa yönelik 8 İlkadım ilçesinde 1 ise Atakum ilçesinde olmak üzere 9 adreste yapılan aramalarda Irak uyruklu 6 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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