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Samsun’da DEAŞ operasyonu: 3 yabancı uyrukluya gözaltı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 07.09.2021, 09:43
Samsun’da DEAŞ operasyonu: 3 yabancı uyrukluya gözaltı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürdükleri çalışmalarda, Irak ve Suriye’de bulundukları dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri şeklinde haklarında istihbari bilgiler bulunan ve Samsun’da yaşadıkları tespit edilen Irak uyruklu 3 şahsın yakalanmalarına yönelik bu sabah saat 06.00’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği, TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelileri hastanede sağlık raporu ve Covid-19 testlerinin alınmasının ardından sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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