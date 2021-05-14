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Samsun’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Samsun’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 14.05.2021, 11:55
Samsun’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Samsun’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyette bulunduklarına dair haklarında bilgiler iletilen 3 Irak uyruklu şüpheliye yönelik sabah saatlerinde İlkadım ilçesindeki adreslerinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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