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Samsun’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Asayiş 11.08.2021, 18:50
Samsun’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yaptıkları takip ve çalışmalarda Irak uyruklu M.E.A.’yı (25) Samsun’un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen M.E.A. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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