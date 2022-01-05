Samsun’da çöp yüklü tır alev alev yandı

Samsun’da belediyenin katı atık tesislerine çöp götüren tır çöp boşalttığı sırasında alev alev yandı.

Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Yukarı Avdan Mahallesi’nde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesislerinde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, katı atık tesislerine çöp götüren tırın çöp boşaltma sahasına geri geri yaklaştığı bir sırada çekisinde yangın çıktı. Tır sürücüsü kendini dışarı atmaya başardı ve alevler tırın çekicisini sardı. Tırın çekicisi alev alev yanarken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Tırın çekicisi tamamen yanarken, geriye demir yığını kaldı.