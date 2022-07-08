Samsun’da çocukların tartışmasına aileler karıştı: 1 kişi tüfekle vuruldu

Samsun’da 5-6 yaşındaki komşu çocukların tartışmasına aileler de karışınca 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı. Gözaltına alınan silahlı saldırgan mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5-6 yaşlarındaki komşu olan çocukların tartışmasına aileler karışınca kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirlerini darp ederken, M.İ.K. (21) tüfekle ateş açarak C.S.’yi (19) yaraladı. Özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan C.S. ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.