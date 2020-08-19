Samsun’da cinayet anı kamerada
SAMSUN'DA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN GENÇ HAYATINI KAYBEDERKEN, SALDIRGANLARIN YERDE YATAN YARALI GENCE SİLAH KABZASI VE TÜFEK DİPÇİĞİ VURUP DAHA SONRA DA YİNE ATEŞ ETMELERİ CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ.
Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybederken, saldırganların yerde yatan yaralı gence silah kabzası ve tüfek dipçiği vurup daha sonra da yine ateş etmeleri cep telefonu ile görüntülendi. Saldırıda Canik Belediyesi MHP Meclis Üyesi de kazara ayağından yaralandı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak’ta Canik Belediyesi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüsame Ünveren (24) adlı genç sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar yaralı genci yerde yatarken kafasına silah kabzası ile defalarca vurup daha sonra da tüfek dipçiği ile vurmayı sürdürüp tabancayla da yine ateş ettiler. Bütün bu anlar cep telefonu ile sahiye saniye görüntülendi. Silahlı saldırganlar daha sonra kaçtı. Silahlı saldırı sırasında Canik Belediyesi MHP Meclis Üyesi Cemil G. de kazara bacağından yaralandı.
Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet edip kafasına da darbe alarak ağır yaralanan Hüsame Ünveren 112 acil servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye, Cemil G. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Hüsame Ünveren yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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