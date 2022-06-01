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Samsun’da çiftlik evine operasyon: 2’si Kaleşnikof çok sayıda silah ele geçirildi

Samsun’da polis tarafından bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda 2’si Kaleşnikof otomatik tüfek olmak üzere çok sayıda silah ele geçirildi.

Asayiş 01.06.2022, 15:44
Samsun’da çiftlik evine operasyon: 2’si Kaleşnikof çok sayıda silah ele geçirildi

Samsun’da polis tarafından bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda 2’si Kaleşnikof otomatik tüfek olmak üzere çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesinde bulunan bir çiftlikteki eve operasyon düzenledi. S.T. adlı şahsın kiraladığı çiftlik evinde yapılan aramada 2 adet AK-47 Kaleşnikof otomatik tüfek, 104 adet Kaleşnikof mermisi ve 3 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 10 adet tüfek, 1 adet tabanca namlusu, 2 adet 9 mm fişek, 344 adet tüfek kartuşu, 15 adet şarjör ve 55 adet boş kovan ele geçirildi. Olayla ilgili S.T., B.A. ve M.O. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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