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Samsun’da çeşitli suçlardan aranan şahıs yakalandı
Samsun’da çeşitli suçlardan aranan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.
Asayiş 15.09.2022, 15:10
Samsun’da çeşitli suçlardan aranan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, ’motosiklet hırsızlığı, tehdit, hakaret, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, çocuğun cinsel istismarı, 6136 SKM suçları, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçlarından 4 yıl 2 ay 20 gün kesilmiş hapis cezası bulunan C.İ.’yi (20) Kirazlık Mahallesi’nde yakaladı. Gözaltına alınan C.İ. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.İ. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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