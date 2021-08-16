banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Başakşehir Şehir hastanesinde 4. Doz aşılama başladı
Başakşehir Şehir hastanesinde 4. Doz aşılama başladı
Fener’e acil golcü aranıyor!
Fener’e acil golcü aranıyor!
Ebrar Karakurt'un kadın sevgilisi ile paylaşımı olay oldu!
Ebrar Karakurt'un kadın sevgilisi ile paylaşımı olay oldu!
Taliban'ın, yerel halktan talebi: '15 yaşından büyük kızlarınızı...'
Taliban'ın, yerel halktan talebi: '15 yaşından büyük kızlarınızı...'

Samsun’da boğulma tehlikesi geçiren şahsı itfaiye kurtardı

Samsun’da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 16.08.2021, 14:27
Samsun’da boğulma tehlikesi geçiren şahsı itfaiye kurtardı

Samsun’da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Andan Menderes Bulvarı Halk İskelesi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için Karadeniz’e giren 27 yaşındaki Emrah G. boğulma tehlikesi geçirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri ve cankurtaranlar boğulma geçiren Emrah G.’ye müdahale ederek denizden çıkardı. Emrah G. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
28°
açık