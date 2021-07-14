banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fransa'dan Google'a 500 milyon euro ceza!
Fransa'dan Google'a 500 milyon euro ceza!
Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrıldı!
Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrıldı!
Bilim Kurulu bayram öncesinde toplanıyor!
Bilim Kurulu bayram öncesinde toplanıyor!
İbrahim Eren’den TRT’ye veda mesajı
İbrahim Eren’den TRT’ye veda mesajı

Samsun’da boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti

Samsun’da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 14.07.2021, 12:41
Samsun’da boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti
banner502

Samsun’da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde yüzerken kaybolan 28 yaşındaki Ali İnak vatandaşlar tarafından yapılan arama çalışması sonucu bulunarak sudan çıkarıldı. 112 sağlık ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ali İnak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ali İnak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
banner501