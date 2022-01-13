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Samsun’da bir kişi yol kenarında ölü bulundu
Samsun’da bir kişi yol kenarında ölü olarak bulundu.
Asayiş 13.01.2022, 17:31
Samsun’da bir kişi yol kenarında ölü olarak bulundu.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Akalan Mahallesinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Ahmet Kartal yol kenarında ölü olarak bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Ahmet Kartal’ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.