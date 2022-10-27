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Samsun’da bir kişi yediği mantardan zehirlendi
Samsun’da pazardan satın aldıkları mantardan yiyen bir kişi zehirlenerek hastanelik oldu.
Asayiş 27.10.2022, 10:15
Samsun’da pazardan satın aldıkları mantardan yiyen bir kişi zehirlenerek hastanelik oldu.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halk pazarından satın aldıkları mantardan yiyen Ali A.(49) zehirlendi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ali A. hastaneye yatışı yapılarak tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.