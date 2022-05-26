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Samsun’da bir kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Asayiş 26.05.2022, 15:52
Samsun’da bir kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine M.A.’yı takibe aldı. Narkotik polisi M.A’yı Unkapanı Mahallesi’nde 10 adet ecstasy hap ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayın devamında şüpheli şahsın Selahiye Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan aramada, bin 559 kapsül sentetik ecza hap, 7,06 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet ecstasy hap, 1 adet terazi ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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