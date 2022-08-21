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Samsun’da bir kişi otel odasında ölü bulundu

Samsun’da bir kişi kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu.

Asayiş 21.08.2022, 22:28
Samsun’da bir kişi otel odasında ölü bulundu

Samsun’da bir kişi kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Kızılırmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Arslan’dan (61) haber alamayan otel görevlileri odasını kontrole gittiğinde kapasının arkadan kilitli olduğunu fark etti. Olay polise haber verildi. Çilingir yardımıyla Kenan Arslan’ın kaldığı odaya giden polis ekipleri şahsı ölü buldu. Arslan’ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

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