Samsun’da bir kişi içtiği ilaçtan zehirlenerek hayatını kaybetti

Samsun’da içtiği ilaçtan zehirlenen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde 4 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Bülent S. içtiği ilaçtan zehirlendi. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Bülent S. tedavi altına alındı. Bülent S. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.