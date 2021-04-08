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Samsun’da bir kişi evinin sokağında ölü olarak bulundu

Samsun’da bir kişi evinin sokağındaki kaldırım üzerinde ölü olarak bulundu.

Asayiş 08.04.2021, 13:37
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Samsun’da bir kişi evinin sokağında ölü olarak bulundu

Samsun’da bir kişi evinin sokağındaki kaldırım üzerinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Hastane Sokak’ta saat 05.45’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden boşandığı ve yalnız yaşadığı belirtilen Taner Anaç’ın (54), evinin sokağında kaldırım üzerinde cansız bedeni bulundu. Olay polise haber verilirken, Taner Anaç’ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Anaç’ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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