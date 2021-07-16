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Samsun’da bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Asayiş 16.07.2021, 08:57
Samsun’da bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı
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Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi Şehit Tuncay Karataş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 55 yaşındaki T.K. sol karın boşluğundan yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan T.K. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. TK. kendisini bıçaklayanı tanımadığı söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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