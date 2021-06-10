banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi

Samsun’da bir kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da bir kadın, uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Asayiş 10.06.2021, 11:16
Samsun’da bir kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da bir kadın, uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen M.U. adlı kadının ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 90,01 gram metamfetamin maddesi, 50 adet ecstasy hap, 0,38 gram esrar maddesi, 4,73 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili M.U. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
24°
az bulutlu