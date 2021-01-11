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Samsun’da bir iş yerinde faturasız malzeme ele geçirildi
Samsun’da polis bir iş yerine yaptığı baskında çok sayıda faturasız malzeme ele geçirdi.
Asayiş 11.01.2021, 17:53
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Samsun’da polis bir iş yerine yaptığı baskında çok sayıda faturasız malzeme ele geçirdi.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmada bir iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada, aramada faturasız 31 adet hızarlı ağaç kesme motoru, 7 adet seyyar kaynak makinesi, 26 adet ispiral taşlama makinesi, 63 adet şarjlı matkap seti, 19 adet elektrikli hilti ve 4 bin 452 adet çeşitli markalarda sticker ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi halkında 5607 sayılı Kanun’a muhalefetten yasal işlem başlatıldı.
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