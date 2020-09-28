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Samsun’da bir genç bilekleri kesilmiş halde baygın bulundu

SAMSUN'DA 20 YAŞINDAKİ GENÇ BİLEKLERİ KESİLMİŞ HALDE BAYGIN BULUNARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

Asayiş 28.09.2020, 11:19
Samsun’da bir genç bilekleri kesilmiş halde baygın bulundu

Samsun’da 20 yaşındaki genç bilekleri kesilmiş halde baygın bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Mert Plajı yanında Mert Irmağı’nın denize döküldüğü yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki B.K., bileklerinde kesi izleri olduğu halde baygın bulundu. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç burada tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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