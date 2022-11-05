Samsun’da bir evde sigara doldurma makinesi ve 10 bin 600 makaron ele geçirildi

Samsun’da bir eve operasyon düzenleyen kaçakçılık polisi otomatik sigara doldurma makinesi ile toplam 10 bin 600 dal doldurulmuş ve boy makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1 adet elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, 7 bin 600 dal doldurulmuş makaron sigara ve 3 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Polis evde kaçak otomatik sigara dolumu yaptığını tespit etti. Olayla ilgili Ş.Ö. hakkında 5607 sayılı Yasa’ya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.