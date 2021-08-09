banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Alex Teixeira'dan Beşiktaş taraftarına mesaj var: Siz istediniz, ben geliyorum
Alex Teixeira'dan Beşiktaş taraftarına mesaj var: Siz istediniz, ben geliyorum
Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti
Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti
“Bir milyon öğrenci tercih yapamaz durumda”
“Bir milyon öğrenci tercih yapamaz durumda”
En çok eleman arayan sektörler hangileri?
En çok eleman arayan sektörler hangileri?

Samsun’da bir evde paketler halinde uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

Samsun’da bir evde narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda paketler halinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 09.08.2021, 12:24
Samsun’da bir evde paketler halinde uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

Samsun’da bir evde narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda paketler halinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine S.Ö.’yü takibe aldı. S.Ö.’nün ikametinde yapılan aramada, 2 paket halinde satışa hazır vaziyette 0,84 gram esrar maddesi, 2 paket halinde satışa hazır vaziyette 0,82 gram metamfetamin maddesi, 2 adet extacy hap, 21 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 250 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili S.Ö. gözaltına alındı.
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu