Samsun’da bir evde otomatik sigara sarma makineleri ve 20 bin makaron ele geçirildi

Samsun’da KOM polisi tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 3 adet otomatik sigara sarma makinesi ile 20 bin dal boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, konularına giren suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları takipte çalışma sonucu Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi’nde bulunan bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 3 adet otomatik sigara sarma makinesi, 2 adet kompresör, 1 adet tütün kurutma makinesi, 20 bin dal bandrolü sökülmüş boş makaron ve 7 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli Z. Ç. hakkında 5607 sayılı Yasa’ya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.