Samsun’da bir evde çıkan yangında 3’ü çocuk 4 kişi hastanelik oldu

Samsun’da bir evde çıkan yangında 3’ü çocuk 4 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Cedit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde çocuk odasında yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, yangında anne Z.A.(34) ile çocukları N.A.(4), B.A.(10) ve EA.(13) hastanelik oldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan anne Z.A. ayakta tedavi görürken, 3 çocuk ise hastanenin yanık servisinde tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.