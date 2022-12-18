Samsun’da bir evde çıkan yangında 2 kişi hastanelik oldu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çarşamba ilçesinin Çınarlık Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın ikinci katındaki evde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri yangın yerinde çevre güvenliği alırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında binanın üçüncü katında bulunan Emine Kahya (80) ile İsmail Kahya dumandan etkilendi. Emine Kahya ile İsmail Kahya, itfaiye merdiveni ile bulundukları balkondan indirilerek ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.