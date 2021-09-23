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Samsun’da bir evde 12 kaçak telefon ele geçti

Samsun’da kaçakçılık polisi bir evde yaptığı aramada 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Asayiş 23.09.2021, 15:06
Samsun’da bir evde 12 kaçak telefon ele geçti

Samsun’da kaçakçılık polisi bir evde yaptığı aramada 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde bulunan bir ikamete baskın düzenledi. Yapılan aramada 12 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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