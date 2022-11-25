Samsun’da bir araçta 3 ruhsatsız tabanca bulundu: 2 gözaltı

Samsun’da durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ve 111 adet mermi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesi Yenisamsun Caddesi Kavakdibi Kavşağı’nda durdurduğu esnada kaçmaya çalışarak mukavemet gösteren 55 plakalı bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 3 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 5 adet şarjör, 111 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirdi.

Olayla ilgili A.Y. ve A.K. gözaltına alınarak haklarında 6136 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.