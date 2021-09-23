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Samsun’da bin 997 adet kaçak cep telefonu malzemesi ele geçirildi

Samsun’da kaçakçılık polisi bir iş yerine düzenlediği operasyonda bin 997 adet gümrük kaçağı cep telefonu malzemesi ele geçirdi.

Asayiş 23.09.2021, 18:31
Samsun’da bin 997 adet kaçak cep telefonu malzemesi ele geçirildi

Samsun’da kaçakçılık polisi bir iş yerine düzenlediği operasyonda bin 997 adet gümrük kaçağı cep telefonu malzemesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suçlarla mücadele kapsamında İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada gümrük kaçağı bin 997 adet çeşitli cep telefonlara ait batarya, kulaklık, şarj aleti gibi çok sayıda malzeme ve aksesuarlar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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