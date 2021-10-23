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Samsun’da bin 174 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun’da narkotik polisi tarafından bir ikamete yapılan operasyonda bin 174 adet extacy uyuşturucu hap ele geçilirken gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Asayiş 23.10.2021, 19:29
Samsun’da bin 174 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun’da narkotik polisi tarafından bir ikamete yapılan operasyonda bin 174 adet extacy uyuşturucu hap ele geçilirken gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Samsun’a satış amaçlı yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdikleri bilgisi üzerine B.D. ve S.A. isimli şahısların Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde irtibatlı oldukları ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada bin 174 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili B.D. ve S.A. gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 2 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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