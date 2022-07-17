Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki genç kadın hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Atakent sahilinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan M.K. (19) adlı genç kadın yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi atına alınırken, bıçaklı saldırgan ise kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.