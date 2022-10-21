Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi 4 yerinden yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Acem Tekkesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan S.A.(21) 4 yerinden yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.A. tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.