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Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç ağır yaralandı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Asayiş 24.04.2021, 00:39
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Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç ağır yaralandı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki S.K., 4 ayrı yerinden yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.K. ameliyata alındı. S.K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen S.Ç. ise kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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