Samsun’da bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan 1’i lise öğrencisi yabancı uyruklu 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi, Saadet Caddesi, Göç İdaresi Müdürlüğü yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu O.Z.H.C. (19) ve lise son sınıf öğrencisi A.F.A.A.S. (17) çeşitli yerlerinden yaralandı. O.Z.H.C. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, A.F.A.A.S. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. A.F.A.A.S. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılar kendilerine içlerinden birinin, "Kardeşimi niye darp ettiniz?" diyerek yaklaşık 10 kişilik yabancı uyruklu gençlerin saldırdığını ileri sürdüler. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.