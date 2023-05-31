Samsun’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’ndeki bir çay ocağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan H.B., sırtından ve elinden olmak üzere 3 yerinden yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz bıçaklı saldırgan ise kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.