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Samsun’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın hastanelik oldu.

Asayiş 21.07.2022, 18:55
Samsun’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bacağından bıçaklayan Irak uyruklu Baneen K.M.K.M.K.(27) hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadın kendisini arkadaşı Yeliz A.’nın (36) bıçakladığını iddia etti. Polis olaydan sonra kaçan Yeliz A.’yı yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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