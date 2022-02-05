Samsun’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan S.Ş.(43) karnından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan S.Ş. tedavi altına alındı. Polis yaptığı aramada S.Ş.’yi E.G.’nin bıçakladığını tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.