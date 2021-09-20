Samsun’da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Samsun’da çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Bazlamaç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkan tartışmada S.E.’nin (49) bıçaklı saldırısına uğrayan C.E. (50) karnından ağır yaralandı. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan S.E. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.