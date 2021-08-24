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Samsun’da bıçakla yaralamada 2 gözaltı

Samsun’da kavgada yabancı uyruklu bir kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 24.08.2021, 17:54
Samsun’da bıçakla yaralamada 2 gözaltı

Samsun’da kavgada yabancı uyruklu bir kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Irak uyruklu M.R.H.H.(20) bıçaklı kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken, olayla ilgili Irak uyruklu H.M.S.S.(33) ile F.K.K.K. (26) yakalanarak gözaltına alındı. Gazi Polis Merkezi’ndeki sorguları tamamlanan H.M.S.S.(33) ile F.K.K.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. F.K.K.K. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, H.M.S.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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