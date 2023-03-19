Samsun’da bariyeri parçalayan tırın motoru karşı şeride fırladı: 1 yaralı

Samsun’da yoldan çıkıp refüjdeki demir bariyerleri ve ağaçları biçen tırın motoru yerinden çıkarak karşı şeride fırladı. Kazada araç makaslama yaparken, yabancı uyruklu sürücü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi İlkadım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan yüklediği gümrük malı olan demir aksamları Özbekistan’a götüren Bekhruz Akhmedov idaresindeki 80 556 MBA çekici, 0623 BA 80 dorse plakalı tır, rampa aşağı inerken kayarak refüjdeki demir bariyerleri, ağaçlar ve elektrik direğini parçalayarak makaslama yaptı. Tır yaklaşık 60 metrelik bariyerleri parçalarken, araçtan fırlayan aracın motoru karşı şeride fırladı. Kazada Özbekistan uyruklu tır sürücüsü Bekhruz Akhmedov yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yola saçılan parçalanmış bariyer ve ağaç parçaları ise itfaiye ekipleri ile karayolları ekiplerinin çalışması sonucu temizlendi. Trafik polisleri ise yolun kapanmaması için trafik akışını tek şeritten sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.