Samsun’da bardaki kavgada bir kişiyi silahla yaralayan şahsa ev hapsi

Samsun’da bir barda çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan bir barda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barda çıkan kavgada F.A. tüfekle vurularak, E.U., Y.A., E.Ş. ve T.A. ise darp sonucu yakalandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kendisi darp sonucu yaralanan ancak tüfekle ateş ederek F.A.’yı yaraladığı iddia edilen E.U. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.U. sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.U. mahkemece elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.